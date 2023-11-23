Смертоносный средиземноморский маршрут

By Euronews

Число мигрантов, стремящихся в Европу, растет, и все больше людей гибнет на нелегальных миграционных маршрутах

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В этом году в водах Средиземного моря погибли или пропали без вести по меньшей мере 2480 мигрантов, что уже превышает прошлогодние оценки. Об этом говорится в обновленном докладе Международной организации по миграции.

Мониторинг происшествий на миграционных маршрутах по всему миру, свидетельствует о том, что прошлогодний показатель в 2411 человек уже превышен, а 2023 год стал самым смертоносным на средиземноморских маршрутах с 2018 года.

С момента запуска мониторинговой системы "Пропавшие мигранты" в 2014 году наибольшее количество погибших и пропавших без вести мигрантов было зафиксировано в 2016 году - 5 136 жертв.

Число погибших на американском континенте в этом году оценивается в 1078 человек. За последние два десятилетия серьезно ухудшилась ситуация на границе между Мексикой и США.

Стремящиеся на север мигранты там тонут в реках и каналах и гибнут из-за суровых погодных условий и отсутствия жилья, еды и воды.