ЦАХАЛ: директор больницы "Аш-Шифа" задержан

By Euronews

Израильские военные подтвердили информацию о задержании директора больницы "Аш-Шифа" в Газе, под которой была обнаружена сеть туннелей ХАМАС, оружие и боеприпасы. Катар сообщает, что перемирие между Израилем и группировкой отложено как минимум на сутки.

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Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности сообщили о задержании директора крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа".

Он был "доставлен на допрос в связи с обнаруженными доказательствами использования медицинского учреждения в качестве командного пункта террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ и Шин-бет.

Под зданием израильские военные обнаружили систему туннелей, а в самой больнице оружие и боеприпасы. В среду они разрешили представителям СМИ осмотреть туннели под "Аш-Шифой".

"Внутри есть комната с кондиционером, вы видите их ванную комнату, которая здесь находится, и даже небольшую кухню. Это означает, что когда они пытаются выжить, они спускаются вниз, используют госпитали в качестве живого щита, и могут оставаться здесь надолго", - рассказывает полковник ЦАХАЛ Элад Цури.

Обнаруженное в больнице оружие - десятки автоматов Калашникова, тысячи ручных гранат, ударные беспилотники - израильские военные разложили во дворе. Здесь же, по словам представителей ЦАХАЛ, были обнаружены личные вещи захваченных боевиками 7 октября заложников.

"Договоренность скоро будет достигнута, и, возможно, это произойдет... Мы будем готовы, освободим заложников. У нас есть моральные обязательства перед нашими гражданами. Когда мы их вернем, мы пойдём дальше и уничтожим ХАМАС", - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Соглашение о четырехдневном прекращении огня для обмена израильских заложников на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, отложено на сутки, сообщили представители Катара, который является одним из посредников в конфликте.