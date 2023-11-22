Папа римский призвал молиться за страдающих от войны

Накануне понтифик встречался с родственниками израильских заложников и с палестинцами, чьих родственников держат в израильских тюрьмах.

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Обращаясь к верующим, собравшимся в среду на площади Святого Петра, Папа Франциск напомнил о тех, кто испытывает лишения из-за войн по всему миру, призвав молиться за страдающих в Израиле, Палестине и Украине.

Он также напомнил о состоявшихся накануне встречах с родственниками израильских заложников, которые остаются в секторе Газа в плену у Хамас, и с палестинцами, чьих родственников содержат в израильских тюрьмах.

По заявлениям пресс-службы Святого Престола, эти встречи носили исключительно гуманитарный характер, и целью Папы Франциска было выразить духовное сопереживание тем, кто страдает.

В ходе одного из предыдущих выступлений понтифик заявил, что любой человек, будь то христианин, мусульманин или иудей, является святым и драгоценным в глазах Бога.

Кроме того, он подчеркнул, что освобождение всех заложников — важнейший шаг к прекращению конфликта.

Он призвал к прекращению огня и отметил, что что решение проблемы — это два государства для двух народов с гарантированным международным правом статусом Иерусалима.