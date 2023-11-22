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Обновлённое правительство приступило к работе

В новом правительстве 12 женщин
В новом правительстве 12 женщин Авторское право AFP
By Euronews
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Ещё в понедельник в парламент внесли законопроект, необходимый по условиям коалиционной сделки

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В Испании приступило к работе обновлённое правительство Педро Санчеса. Накануне министры и глава кабинета принесли присягу. Руководители ключевых ведомств сохранили свои посты. Большинство портфелей — 12 из 22 — получили женщины.

Правительство сформировано по итогам успешных переговоров социалистов с сепаратистскими каталонскими партиями. В понедельник в парламент был представлен законопроект об амнистии участникам сепаратистского движения — это одно из главных условий коалиционной сделки.

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