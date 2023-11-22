Минута молчания в память о жертвах фемицида в Италии

By Euronews

В учебных заведениях Италии почтили минутой молчания память жертв гендерного насилия. После убийства 22-летней девушки в разных городах страны проходят акции против фемицида.

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В итальянских школах и университетах почтили минутой молчания память женщин, ставших жертвами насилия.

В стране проходят массовые акции против фемицида после гибели 22-летней студентки. Полиция подозревает в убийстве её бывшего молодого человека.

По данным Министерства внутренних дел Италии, Джулия Чеккеттин стала 102-й жертвой фемицида в стране с начала года.

"Изменения должны исходить прежде всего от мужчин. Конечно, не все они совершают насилие, но в большинстве случаев именно мужчины убивают и насилуют женщин", - говорит студент Паскуале Падуано.

Подозреваемый в убийстве девушки был арестован в Германии. Сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в Италию.