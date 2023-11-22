By Euronews

По официальным данным, 7-го октября боевики похитили на территории Израиля около 240 человек

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Израильтяне испытывают смешанные чувства по поводу сделки по обмену заложников ни палестинских заключённых. Многие жители еврейского государства указывают на то, что сделка касается не всех похищенных, и сомневаются в том, насколько чётко договорённости будут выполняться.

«У меня смешанные чувства. Ведь ещё много похищенных остаются там, и мы не знаем, когда отпустят их».

«Этого недостаточно. Соглашение заключено на их условиях. Они будут делать что хотят — возвращать матерей без детей, или только с одним ребёнком, оставляя отцов у себя».

По официальным данным, 7-го октября боевики похитили на территории Израиля около 240 человек.

Родственников некоторых заложников новость застала в Риме — там они встречались с папой римским.

«Прошло уже 47 дней, а я всё один. Каждый день я просыпаюсь — и это как будто один и тот же день. Я жду пару минут, чтобы услышать знакомые звуки, которые я привык слышать, но ничего нет».

Глава Римской католической церкви встретился также и с родственниками палестинцев, сидящих в израильских тюрьмах. Он призвал положить конец страданиям семей с обеих сторон.