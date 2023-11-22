Германия продлевает систему контроля на польской границе на 20 дней

By Euronews

В этом году немецкие пограничники задержали более 112 тысяч нелегальных мигрантов.

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Германия продлевает систему контроля на границе с Польшей еще на 20 дней, так как число нелегальных въездов в страну сократилось только сейчас — впервые с февраля. В октябре немецкая полиция задержала более 20 тысяч мигрантов без документов. Это на 1300 меньше, чем в сентябре.

Всего же с января по октябрь 2023-го количество нелегальных мигрантов превысило 112 тысяч, что уже гораздо больше, чем в 2022-м.

Немецкие пограничники могут останавливать машины, проверять документы и досматривать багажники.

С середины октября контроль также введен на пунктах пересечения границы с Чехией и Швейцарией.