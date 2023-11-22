Польша: либеральная коалиция пытается разморозить деньги из фондов ЕС

By Magdalena Chodownik

Около 60 млрд евро, предназначавшихся для восстановления Польши после пандемии, были заморожены Брюсселем из-за излишней политизированности судебной системы страны.

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После того как либеральная коалиция получила большинство в парламенте Польши, многие стали надеяться, что противоречивые изменения в судебной системе, сделанные партией "Право и справедливость", будут отменены.

Независимая судебная система — требование Брюсселя для разморозки средств из фондов ЕС.

"Мы скорее не чувствовали поддержку со стороны институтов Евросоюза, особенно Еврокомиссии, но с 2019-2020 годов они поняли, что проблема большая. Теперь мы чувствуем их поддержку. Есть ключевые этапы, о которых договорилось ещё правительство "Права и справедливости", большинство из них касается восстановления судебной системы. Мы разработали пять законопроектов, которые должны восстановить то, что было повреждено в судебной системе за последние 8 лет, и мы надеемся, что новое правительство даст нам возможность помочь обществу сделать некоторые исправления и изменения к лучшему", — говорит судья Лукаш Мрозек из Ассоциации польских судей.

Первый шаг — деполитизация Национального судебного совета. Парламент уже назначил туда своих представителей.

"Мы будем участвовать в работе Совета как избранные парламентом. Мы будем следить за теми, кто уже находится в Совете, в судейской секции. Я думаю, что это начало перемен. Необходимо изменить закон так, чтобы судейскую секцию избирали судьи, а не политики. Но есть голоса, много мнений, и этот процесс нужно сделать более демократичным", — говорит одна из новых членов Национального судебного совета, член партии "Новые левые" Анна-Мария Зуковская.

Накануне Польша получила первые 5 из 60 млрд евро из фондов ЕС, которые предназначаются для снижения зависимости страны от российского ископаемого топлива.

"Средства должны быть выделены немедленно, поскольку это вопрос европейского права. Мы уже давно говорим об этом — о том, что причины, по которым эти средства удерживаются, на самом деле не имеют под собой никаких правовых оснований, а носят чисто политический характер. Мы приветствуем любое решение, которое восстановит законную ситуацию, то есть получение Польшей денег. У нас есть первые решения, хотя с юридической точки зрения ничего не изменилось. И очень хорошо, потому что поляки просто обязаны получить эти деньги", — заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

Вчера Еврокомиссия рекомендовала выделить Польше 5 млрд евро. Однако это не те средства, которые зависят от изменений в польской системе правосудия. Для этих денег Польше еще придется подождать и поработать.