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Германия: глава протестантской церкви ушла в отставку

Глава протестантской церкви Германии Аннет Куршус
Глава протестантской церкви Германии Аннет Куршус Авторское право Oliver Berg/AP
By Euronews
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Лидер немецких протестантов сложила полномочия из-за всплывшего из 90-х скандала с обвинениями в сексуальном насилии, которое она якобы покрывала

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Глава протестантской церкви Германии Аннет Куршус ушла в отставку после того, как ее обвинили в сокрытии предполагаемого сексуального насилия. Как сообщается, она еще в 90-е годы была проинформирована о таких обвинениях в адрес бывшего коллеги, но ничего против него не предприняла.

Сейчас полиция проводит расследование в отношении подозреваемого. Сама Куршус отрицает какие-либо сведения о злоупотреблении и сокрытии и заявила, что покинула пост, чтобы предотвратить ущерб церкви.

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