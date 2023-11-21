Шольц: "Будущее Европы и Африки "неразрывно связано"

By Euronews

В Берлине открылся саммит "Договор с Африкой", посвященный развитию экономического сотрудничества ЕС и "большой двадцатки" со странами Черного континента

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В Германии открылся инвестиционный саммит "Договор с Африкой", посвященный развитию экономического сотрудничества между странами "большой двадцатки" и Черного континента.

Главные темы конференции - поощрение частных инвестиций в бедные, но быстро развивающиеся страны Африки, и сотрудничество в области устойчивой энергетики.

Олаф Шольц, канцлер: "Добро пожаловать в Берлин. Будущее Европы неразрывно связано с будущим нашего соседнего континента. Для нас особенно важно продолжать развивать это партнерство в экономическом плане. "Договор G20 с Африкой" создает основу для такого экономического партнерства".

В понедельник правительство Германии пообещало инвестировать 4 миллиарда евро в африканские проекты в области "зеленой" энергетики до 2030 года. Канцлер Олаф Шольц заявил, что африканские страны должны извлекать больше выгоды от своих сырьевых богатств.

Мусса Факи Махамат, председатель Комиссии Африканского союза:"Когда я посещаю африканские страны, я вижу, что те, кто строит инфраструктуру, - это, в основном, китайцы. Может быть, китайцы были смелее. Может быть, у них больше видения. И, возможно, они поверили в потенциал Африки".

В саммите в Берлине, на который съехались лидеры более десятка африканских стран, также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.