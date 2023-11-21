Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

By Euronews

Власти Финляндии рассматривают возможность полного закрытия границы с Россией, так как нелегальных мигрантов там меньше не становится

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Власти Финляндии рассматривают возможность полного закрытия границы с Россией. МВД страны дорабатывает обоснование дополнительных ограничений.

Ранее финские власти приняли решение о закрытии 5 пропускных пунктов из-за резкого наплыва нелегалов, обвинив Россию в их умышленной переправке к границе.

Во вторник на пограничные переходы, которые еще остаются открытыми, с российской стороны прибыли более 50 мигрантов из Сирии, Афганистана и Ирака, и все они попросили убежища.

Власти Карелии сообщили, что за последние дни на пути к границе было задержано более 150 иностранцев с просроченными российскими визами.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил российские власти в попытке создать кризис на границе в отместку за решение вступить в НАТО. В Кремле заявили, что Финляндия выбрала ошибочный "путь конфронтации".