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В Италии завершается суд над калабрийской мафией

Судебный процесс над "Ндрангетой"
Судебный процесс над "Ндрангетой" Авторское право Valeria Ferraro/LaPresse Valeria Ferraro / LaPresse
By Euronews
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Судебный процесс над "Ндрангетой" длился почти три года и стал крупнейшим разбирательством с участием мафии за последние 35 лет.

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Сотни предполагаемых участников "Ндрангеты" — одной из самых крупных и влиятельных мафиозных группировок Италии — в понедельник услышат приговор по итогам судебного процесса, который длился почти три года.

Более 320 человек обвиняются в трафике наркотиков и оружия, вымогательствах и связях с мафией. Процесс проходит на родине группировки, в регионе Калабрия, где, по данным властей, она контролирует практически все сферы жизни — от здравоохранения до отельного и похоронного бизнеса.

"Ндрангете" десятилетиями удавалось избегать правосудия, благодаря выстроенной на кровных узах структуре и связям с высокопоставленными политиками и бизнесменами.

Для суда властям пришлось построить специальный бункер с повышенными мерами безопасности. Расследование ведет прокурор Никола Граттери, который уже несколько десятилетий живет под постоянной охраной полиции.

Прокуроры считают, что "Ндрангета" имеет практически полную монополию на трафик кокаина в Европе, её доход оценивается в 50 млрд евро в год. Группировка также занимается торговлей оружием и людьми, убийствами и отмыванием денег. Считается, что в её работе задействованы около 6 тысяч человек, которые живут не только в Европе, но и в Австралии, Африке, Северной и Южной Америке.

Похожий процесс проходил в 1986 году в Палермо, где обвинительный приговор вынесли более чем 300 членам мафиозной группировки "Коза Ностра". После этого она значительно ослабла, но прокуроры, которые вели процесс, были убиты.

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