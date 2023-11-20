Ливни и наводнения в Доминикане: более 20 погибших

By Euronews

На Доминиканскую Республику обрушились проливные дожди, вызвав наводнения и подтопления

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Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли в результате проливных дождей и наводнений в Доминиканской Республике в минувшие выходные. По данным Центра экстренных операций, около 13 000 человек были эвакуированы по всей стране. В большинстве из 32 провинций введен режим чрезвычайной ситуации.

Тропические ливни вызвали также сход оползней, была повреждена инфраструктура. В столице страны Санто-Доминго в воскресенье обрушилась стена автомобильного тоннеля. Люди оказались заблокированы в своих автомобилях. 9 человек погибли.