Сделка по освобождению заложников ХАМАС близка

By Euronews

Семьи заложников продолжают давление на правительство Израиля, чтобы добиться возвращения своих близких

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Сделка по освобождению части заложников ХАМАС из сектора Газа близка к заключению. Об этом Euronews сообщили источники в правительстве Израиля. Вероятно, речь идет о 40 детях и около 20 женщинах и пожилых людях в обмен на прекращение огня на 3-5 дней и освобождение палестинцев, включая несовершеннолетних, из израильских тюрем.

Семьи заложников продолжают оказывать давление на власти с целью добиться заключения сделки по возвращению своих близких.

85-летняя мать Шарон Лифшиц Йохевед была освобождена из плена ХАМАС через несколько недель после похищения. А ее 83-летний отец Одед по-прежнему находится в заложниках.

"Очень многие из нашей общины погибли, - говорит Шарон. - Многие оказались в заложниках. Многие глубоко травмированы. Наш дом сожжен. Наша община разбросана по всей стране. Сердце моей мамы находится в Газе вместе с другими людьми. Я думаю, что то, как с ней обошлись, - это лишь маленькая часть истории, в которой были ужасные преступления. У нас 1400 погибших. У нас есть люди, которые были изуродованы и сожжены заживо".

После освобождения Йохевед заявила, что не испытывает зла к палестинцам.

"Вся Газа взята в заложники ХАМАС. - объясняет Шарон. - Эти люди - преступники. Это террористическая организация, которая хуже, чем ИГИЛ, хуже, чем "Боко Харам". О преступлениях, которые они совершили, невозможно даже рассказать в вечерних новостях. Так что к этим людям у моей мамы нет никакого снисхождения. Но она знает многих людей в Газе. Она встречалась с ними на протяжении многих лет. Она видела, что там, как и у нас, есть люди".

Источники также сообщают, что правительство США оказывает давление на Израиль с тем, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию в Газе и дать возможность ввезти еще немного топлива для работы больниц.

Тем временем в преддверии возможного прекращения огня израильская армия активизировала наступление в некоторых районах Газы.