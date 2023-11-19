Экстремальная погода в Болгарии: 2 человека погибли

Ураганный ветер, проливной дождь и снегопад, обрушившиеся на Болгарию, унесли жизни двух человек.

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Сильный ветер, проливной дождь и снегопад обрушились на большую часть Болгарии. Ряду городов и деревень причинён серьёзный ущерб, во многих местах нарушено электроснабжение, в том числе из-за рухнувших деревьев. Жертвами непогоды стали 2 человека.

В черноморском городе Варна в воскресенье погибла женщина, которую сбила упавшая ветка дерева, когда она шла домой.

В субботу вечером в Софии дерево упало на легковой автомобиль. Водитель погиб, его жена госпитализирована.

В муниципалитете Варна объявлено чрезвычайное положение. Штормовой ветер перерос в ураган, что существенно затруднило работу экстренных служб в ночное время.