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Экстремальная погода в Болгарии: 2 человека погибли

Автомобиль, оставленный на дороге возле города Добрич, Болгария, воскресенье, 19 ноября 2023 г.
Автомобиль, оставленный на дороге возле города Добрич, Болгария, воскресенье, 19 ноября 2023 г. Авторское право Valentina Petrova/AP
By Кнарик Хачатрян
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Ураганный ветер, проливной дождь и снегопад, обрушившиеся на Болгарию, унесли жизни двух человек.

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Сильный ветер, проливной дождь и снегопад обрушились на большую часть Болгарии. Ряду городов и деревень причинён серьёзный ущерб, во многих местах нарушено электроснабжение, в том числе из-за рухнувших деревьев. Жертвами непогоды стали 2 человека.

В черноморском городе Варна в воскресенье погибла женщина, которую сбила упавшая ветка дерева, когда она шла домой.

В субботу вечером в Софии дерево упало на легковой автомобиль. Водитель погиб, его жена госпитализирована.

В муниципалитете Варна объявлено чрезвычайное положение. Штормовой ветер перерос в ураган, что существенно затруднило работу экстренных служб в ночное время.

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