В итоговой декларации саммита АТЭС не упоминаются Украина и Ближний Восток

By Euronews

Войны в Украине и секторе Газа не упоминаются в итоговой декларации АТЭС, хотя в отдельном заявлении США говорится, что "большинство членов решительно осуждают агрессию против Украины"

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Президент США Джо Байден одним из первых покинул Сан-Франциско в заключительный день работы саммита АТЭС. Ранее он официально передал руководство организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества президенту Перу Дине Болуарте.

По итогам встречи страны АТЭС единогласно приняли декларацию "Золотые ворота", пообещав продолжить работу в вопросах улучшения торговли, борьбы с изменениями климата и дискуссию по управлению цифровыми технологиями.

Джо Байден, президент США: "В ближайшие десять лет мы увидим больше технологических изменений, чем за последние 50 лет. Я не думаю, что это гипербола. Я думаю, что мы увидим, как все быстро меняется, и вместе мы должны сделать так, чтобы это менялось к лучшему".

В ходе встреч с лидерами Мексики и Китая Байден обсудил борьбу с кризисом фентанила - стремительным распространением в США очень мощного и вызывающего сильную зависимость синтетического наркотика. Считается, что Мексика является ключевым перевалочным пунктом, а Китай - местом происхождения прекурсоров наркотика.

Войны в Украине и в секторе Газа в итоговой декларации не упоминаются, хотя в отдельном заявлении США говорится, что "большинство членов решительно осуждают агрессию против Украины".