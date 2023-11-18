Финляндия закрыла 4 перехода на границе с Россией, пограничники применили газ против мигрантов

By Euronews

Финские пограничники применили газ против группы мигрантов из 30 человек, которые пытались пересечь границу со стороны России в одном из закрытых с полуночи пропускных пунктов

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Финляндия закрыла четыре основных пункта пропуска на границе с Россией. Финские власти объяснили этот шаг необходимостью борьбы с миграционным потоком, резко возросшим в последние недели. Хельсинки обвиняет Россию в "переброске" мигрантов к границе в качестве ответной меры на твердую ориентацию Финляндии на Запад и НАТО.

В ночь на субботу финским пограничникам пришлось применить газ против группы людей, которые пытались пересечь один из погранпереходов и не подчинялись приказам.

Инцидент произошел поздно вечером 17 ноября на переходе "Ниирала" на юго-востоке страны. По данным местных СМИ, к погранпереходу прибыли примерно 30 человек - пешком и на велосипедах.

Группу остановили, но один из прибывших попытался пробежать мимо пограничников. "Группа не подчинялась приказам пограничника. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое силовое средство, которым в данном случае стала небольшая струя газа", - рассказал представитель пограничной службы Самули Муртонен.

Четыре контрольно-пропускных пункта останутся закрытыми как минимум в течение трех месяцев. Пять менее крупных пунктов пропуска по-прежнему открыты, но они расположены северее, в менее доступных районах, и только два из них смогут обрабатывать просьбы о предоставлении убежища.