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Зеленский: у Украины истощаются запасы артиллерийских снарядов

Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Великобритании, Киев, 16 ноября 2023 г.
Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Великобритании, Киев, 16 ноября 2023 г. Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
By Euronews
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Три человека погибли и более десяти были ранены в результате российских обстрелов Херсона за последние сутки. Боевые действия в секторе Газа привели к замедлению поставок артиллерийских боеприпасов, крайне важных для украинской армии, заявил Владимир Зеленский.

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Три человека погибли и более десяти были ранены в результате российских обстрелов Херсона, южного города на берегу Днепра.

Как сообщил в Telegram губернатор области Александр Прокудин, в Белозерке, расположенной в 10 км к западу от Херсона, спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Ещё один человек погиб в результате другого российского удара по самому Херсону утром. Несколькими часами ранее погибла 75-летняя женщина, находившаяся в своей квартире.

Между тем только что назначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл накануне в Одессу, где встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Министры посетили пострадавший в результате российского обстрела в июле Спасо-Преображенский кафедральный собор, затем направились в Одесский торговый порт.

Украина согласовала "специальный механизм" с Великобританией и группой британских страховых компаний для предоставления льготного военного страхования экспорта страны, заявил Кэмерон.

Одесса будет иметь жизненно важное значение для восстановления экономики Украины. Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о запуске системы страхования, которая поможет судам покинуть этот порт и пройти по новому морскому пути. Украина снова сможет извлекать выгоду из экспорта
Дэвид Кэмерон
министр иностранных дел Великобритании

Украина - один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции, но её экспорт был затруднен после вторжения России в феврале прошлого года. Дэвид Кэмерон и Дмитрий Кулеба обсудили новые перспективы экспорта украинского зерна и укрепление противовоздушной обороны.

В условиях, когда российская армия накапливает снаряжение для зимней кампании, на Украине - из-за войны между Израилем и ХАМАС - сокращаются запасы снарядов. Об этом заявил в четверг президент Владимир Зеленский.

Выступая перед СМИ, он выразил сожаление, что боевые действия в секторе Газа привели к замедлению поставок артиллерийских боеприпасов, крайне важных для украинской армии.

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