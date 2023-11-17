Полиция разогнала демонстрантов в Мадриде

By Euronews

В Испании и после переизбрания Педро Санчеса на пост главы правительства продолжаются массовые протесты - его обвиняют в предательстве конституции

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Тысячи людей собрались вечером в четверг на новую манифестацию у штаб-квартиры Социалистической партии в Мадриде после того, как парламент страны переизбрал Педро Санчеса на пост премьер-министра. Люди кричали "Нет перевороту!" и жгли каталонские флаги. Собравшиеся обвинили Санчеса в предательстве конституции и подрыве судебной системы. Для разгона демонстрантов полиция применила гранаты со слезоточивым газом.

Эта манифестация стала одной из многочисленных акций протеста, охвативших в последние недели Испанию.

Ана Душат, участница демонстрации: "Мы должны выйти на улицы сейчас. Не имеет значения идеология, все должны выйти на улицы и противостоять худшему главе правительства, который когда-либо был в Испании. Санчес - лжец. Он лгал своим избирателям. Где избиратели Соцпартии? Санчес не лгал мне, потому что я не голосовала за социалистов и никогда в жизни не буду голосовать за них, но где их избиратели? Они лгали вам в лицо".

Протесты вызваны тем, что Санчес, чтобы заручиться поддержкой каталонских партий, необходимой для переизбрания, пообещал амнистию политикам, причастным к попытке отделения Каталонии в 2017 году. Во время голосования у здания парламента собралось несколько сотен протестующих, но та манифестация закончилась без серьезных инцидентов.