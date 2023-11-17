Крупнейшие профсоюзы Италии выступают против проекта госбюджета

Правительство сократило длительность забастовки на транспорте. Профсоюзы обещают продолжить акции протеста.

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Два крупнейших профсоюза Италии - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) и Итальянский союз труда (UIL) - провели всеобщую забастовку в знак протеста против проекта госбюджета на 2024 год.

К акции присоединились 70% работников транспортной сферы, а также госслужащие, включая персонал школ и медучреждений.

Десятки тысяч людей приняли участие в манифестации в центре Рима.

В заявлении профсоюзов звучит обвинение, что проект бюджета "не останавливает резкое обнищание рабочих, пенсионеров и не предлагает будущего молодежи".

"В ближайшие несколько лет пенсии будут сокращены на 60 миллиардов. Это то, что мы поняли. Они пытаются говорить о других вещах, но в этом вся суть. Мы спрашиваем, борются ли они с уклонением от уплаты налогов, спрашиваем, что они сделали для обеспечения занятости: абсолютно ничего. И, к сожалению, у нас по-прежнему ежедневно происходит 2-3 смерти на работе", — говорит Пьерпаоло Бомбардиери, возглавляющий профсоюз UIL.

В проведение забастовки на транспорте вмешалось правительство, сократив длительность проведения с восьми до четырех часов.

Профсоюзы обещают продолжать акции протеста, до конца года уже запланировано несколько манифестаций в разных городах.