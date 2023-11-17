Наземная операция в секторе Газа расширяется

В Израиле похоронили еще одну заложницу, её тело было найдено вблизи больницы "Аш-Шифа".

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Армия обороны Израиля обнаружила тело еще одной заложницы на территории вблизи больницы "Аш-Шифа" в городе газа. 19-леттнюю военнослужащую похоронили в пятницу.

В Израиле заявляют, что расширят наземную операцию против ХАМАС в других районах сектора Газа.

В пятницу вечером в палестинский анклав были доставлены 17 тысяч литров горючего для обеспечения работы телекоммуникационных компаний. Израиль также обещает пропустить в сектор Газа минимальное количество топлива для работы водонасосных станций, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

О серьезном санитарном риске ранее предупредила ВОЗ. В ООН также опасаются, что жители сектора газа в ближайшее время столкнутся с голодом, если гуманитарная помощь не будет доставлена в необходимых объемах.

Армия обороны Израиля утверждает, что в детских садах и школах сектора Газа обнаружено оружие боевиков ХАМАС. Независимого подтверждения этой информации нет.

В пятницу из сектора Газа в сторону Израиля была запущены десятки ракет.