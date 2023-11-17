Глифосат: Франция выплатит компенсацию фермерам с болезнью Паркинсона

By Euronews

Французские власти воздерживаются от запрета на применение глифосата, но выплатят компенсации фермерам с болезнью Паркинсона

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Франция признала болезнь Паркинсона профессиональным заболеванием фермеров и выплатит им компенсации. Специалистами установлена ее связь с использованием глифосата, но власти пока воздерживаются от запрета применения пестицида в сельском хозяйстве.

Даниэль Кормье, фермер: "В основном я страдаю от тремора. Из-за этого мне трудно спать. Если у меня напряженный день, то дрожь усиливается. Это очень утомляет".

Даниэль Кормье проработал фермером 30 лет. В 2020 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона.

Эрмин Барон, юрист: "Многие научные исследования выявили связь между болезнью Паркинсона и пестицидами. Случаи болезни Паркинсона у фермеров встречаются чаще, чем у обычных людей. И есть судьи, которые признали эту связь. Поэтому болезнь Паркинсона была официально признана болезнью, вызванной пестицидами".

В четверг Евросоюз продлил разрешение на использование глифосата еще на десять лет. Фермеры поддерживают это решение, так как у них нет надежной альтернативы.

Даниэль Кормье: "Я рад деньгам, а также признанию".