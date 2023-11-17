После одного из самых жарких лет в истории Европа сейчас переживает необычно дождливую осень.

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После двух недель продолжительных дождей затопленными все еще остаются целые районы в северной Франции. В городах и деревнях департамента Па-де-Кале только сейчас вода начинает отступать, причем происходит это крайне медленно. В качестве причины эксперты называют болотистую почву в этой местности, и очередной циклон "Федерико", который прошел над регоином в четверг.

Несколько тысяч жителей по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде, сотни домов остаются без электричества.

В четверг пострадавший регион посетила премьер-министр Франции Элизабет Борн, которая пообещала помощь пострадавшим от разгула стихии.

Похожая ситуация наблюдается в некоторых частях Бельгии, особенно во Фландрии. Фермеры входят в число наиболее пострадавших от затяжных дождей и и вызыванных ими наводнений. Из-за насыщенной влагой почвы паводковые воды остаются на поверхности. Пройдет время, прежде чем можно будет оценить полную стоимость ущерба.

Между тем в Копенгагене были затоплены важные транспортные магистрали после того, как насосы, которые обычно удаляют избыток дождевой воды, вышли из строя.

После одного из самых жарких лет в истории Европа сейчас переживает необычно дождливую осень.