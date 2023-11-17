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Визит Эрдогана в Берлин

Встреча в Берлине
Встреча в Берлине Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
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Президент Турции, не скрывая своей антиизраильской позиции, предположил, что Германия "не может критиковать Израиль из-за Холокоста".

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В Берлине состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца.

На пресс-конференции перед началом переговоров Шольц подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону, но Турция и Германия разделяют опасения по поводу дальнейшей эскалации в регионе. 

Президент Турции, не скрывая своей антиизраильской позиции, предположил, что Германия "не может критиковать Израиль из-за Холокоста" и предложил обсудить гуманитарное прекращение огня. По словам Эрдогана, от сектора Газа ничего не осталось. Он также обвинил Израиль в нежелании признать наличие ядерного оружия. Тем не менее Эрдоган поддержал идею создания двух государств для двух народов в границах 1967 года.

Эрдоган также встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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