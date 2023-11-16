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Стрельба на КПП к югу от Иерусалима

Место нападения
Место нападения Авторское право Mahmoud Illean/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
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Полиция Израиля заявляет, что нападавшие планировали осуществить теракт в Иерусалиме. В машине было найдено большое количество оружия.

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Полиция Израиля сообщила о предотвращении крупного теракта на контрольно-пропускном пункте "Туннели" между Иерусалимом и городом Вифлеем на оккупированном Западном Берегу реки Иордан. 

Пассажиры остановленной для досмотра машины открыли огонь и были убиты.

Шесть полицейских и солдат получили ранения.

В автомобиле было найдено большое количество оружия и одежда, имитирующая форму Армии обороны Израиля.

В полиции заявляют, что боевики ХАМАС планировали совершить теракт в Иерусалиме.

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