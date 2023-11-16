Семь лет колонии за листовки против войны

Донос на Сашу Скочиленко написала 76-летняя пенсионерка. Здоровье художницы ухудшилось за время содержания в СИЗО,

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Суд в Петербурге приговорил 33-летнюю художницу Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.

Скочиленко задержали в апреле прошлого года за то, что она заменила ценники в магазине "Перекресток" на пять антивоенных листовок с информацией о погибших мирных жителях при обстреле драмтеатра в Мариуполе.

За время нахождения в СИЗО ее здоровье ухудшилось. С учетом уже проведенного под арестом времени в колонии она пробудет четыре года и восемь месяцев. Суд засчитал это время по формуле "один день в СИЗО за полтора дня в колонии".

Донос на художницу написала 76-летняя пенсионерка Галина Баранова.