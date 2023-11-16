Отчаяние палестино-шведской семьи

By Euronews

Сотни людей с двойным гражданством бежали из Газы, но есть и другие, кто ждёт возможности покинуть сектор. Среди них - семья Ияда Аль-Хабаля

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Ияд аль-Хабаль и его семья входят в число многих палестинцев с двойным гражданством, оказавшихся в лагерях беженцев на юге Газы и ожидающих разрешения пересечь границу с Египтом. Ияд, гражданин Швеции, приехал в родную Газу всего на несколько месяцев, чтобы провести исследования для своей докторской диссертации. Об этом он, его жена и дети рассказали корреспонденту Euronews.

"Я просто хочу чувствовать, что мои дети в безопасности, и я хочу покинуть Газу, потому что я вижу, как мои дети плачут каждый день и просят меня вернуться в Швецию. Это дети, которые не знают обстоятельств, которые мешают им путешествовать. хотелось бы сказать им, что с ними все будет в порядке", - говорит Ханин Хамдуна, супруга Ияда- Аль-Хабаля. А её дочь Сабиль добавляет:

"Мы не знаем, как заснуть, сходить в ванную или помыться. Даже еды не хватает, чтобы просто сущесствовать. И все загрязнено из-за мусора повсюду. Вода непригодна для питья".

Семья бежит от войны, но и покинув сектор Газа не избавится от страданий. У Ияда здесь живут родные люди, и мысль о том, что он не может их спасти, мучительна.

"Мне очень трудно покинуть сектор Газа и оставить свою семью, членов семьи, таких как мой брат и сестры. Хочу сказать, что я, как швед, имею возможность покинуть сектор Газа, но в то же время для меня это своего рода страдание - покидать это место, покидать сектор Газа, пока здесь находится моя семья, у которой нет возможности уезхать отсюда. покинуть это место. Так что это очень тяжело, это действительно трудно", - говорит Ияд.