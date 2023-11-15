В Вашингтоне прошёл многотысячный митинг в поддержку Израиля

By Euronews

Тысячи людей собрались во вторник на митинг в Вашингтоне, чтобы поддержать Израиль в его борьбе с ХАМАС и осудить антисемитизм. Одним из организаторов мероприятия в Национальном торговом центре выступила Еврейская федерация "Большого Вашингтона".

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Тысячи людей собрались во вторник на митинг в Вашингтоне, чтобы поддержать Израиль в его борьбе с ХАМАС и осудить антисемитизм. Одним из организаторов мероприятия в Национальном торговом центре недалеко от Капитолия выступила Еврейская федерация "Большого Вашингтона". Акция прошла в ответ на многочисленные протесты по всей стране против действий израильских военных, с призывами прекратить огонь в Газе.

Собравшиеся в американской столице призвали немедленно освободить 240 заложников, удерживаемых ХАМАС. К ним обратился по видеосвязи президент Израиля Ицхак Герцог.

Как президент государства Израиль, я клянусь вам из Иерусалима..., что мы исцелимся, мы восстанем снова и мы отстроимся заново Ицхак Герцог президент Израиля

Перед участниками митинга выступили также лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и недавно избранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец. Оба отвергли призывы к прекращению огня.

История показывает, что когда мир игнорировал антисемитизм в прошлом веке, это привело к самой страшной катастрофе в истории человечества: 6 миллионов евреев были убиты во время Холокоста. Давайте не будем забывать историю... Мы не можем, мы не должны допустить, чтобы это повторилось Чак Шумер лидер большинства в Сенате

Террористы ХАМАС совершили самое кровавое нападение на жизни евреев со времен Холокоста, и сотни заложников, многие из которых американцы, все еще находятся в Газе. Израиль прекратит контрнаступление, когда ХАМАС перестанет представлять угрозу еврейскому государству Майк Джонсон спикер Палаты представителей

Полиция разместила поблизости снегоуборочные машины в качестве временных блокпостов, а также задействовала бронетехнику. Участников митинга обыскали.

В отличие от пропалестинских демонстраций от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, которые были сосредоточены на страданиях мирных жителей в Газе, собравшиеся обратили свой гнев на палестинское исламистское движение. Среди плакатов можно было увидеть: "Уничтожьте ХАМАС!" и "От реки до моря мы поддерживаем демократию".

Боевики ХАМАС ворвались через границу из сектора Газа, убив, по данным израильских властей, около 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

С тех пор израильская армия подвергла массированной бомбардировке Газу и начала наземное вторжение, в результате которого погибли более 11 200 человек, в основном мирных жителей, по данным министерства здравоохранения управляемой ХАМАС Газы.