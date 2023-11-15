Педро Санчес отстаивает свою кандидатуру на пост премьера

Корреспондент Euronews побывал на акции протеста в Мадриде.

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Педро Санчес добивается переизбрания на пост премьер-министра Испании на первом заседании дебатов об инвеституре... Неподалеку от этих заборов, отделяющих Конгресс от демонстрантов, Педро Санчес отстаивает свою кандидатуру, которая, как он уверяет, принесет прогресс и стабильность Испании.

"У Санчеса сейчас есть комфортное абсолютное большинство для переизбрания, но он опирается на пакт с семью партиями, особенно с каталанскими сепаратистами, которые уже заявили, что мандат Санчеса будет длиться до тех пор, пока он держит свое слово", — передает из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

C трибуны Педро Санчес защищал закон об амнистии, о котором он договорился с националистами, чтобы заручиться их поддержкой, и который позволит помиловать тех, кто преследуется по суду за попытку отделения Каталонии.

"Амнистия, которую мы предлагаем, абсолютно законна, соответствует Конституции", — заявил и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес.

Педро Санчес заявил, что демонстранты, которые уже более десяти дней протестуют против будущей амнистии, не отражают мнения большинства испанцев.

Лидер социалистов также обвинил консервативную партию Альберто Нуньеса Фейхоо в поддержке ультраправых..

"Эти демонстранты сейчас выступают не только против закона об амнистии, но и против переизбрания Педро Санчеса, правительство которого они считают нелегитимным и которого они обвиняют в совершении «государственного переворота». Это опасные тезисы ультраправого крыла, проникшие в значительную часть общества", — передает наш корреспондент Хайме Веласкес.