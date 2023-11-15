Катар растит перспективных баскетболистов и готовится принять чемпионат

В Катаре в 2027 году состоится чемпионат мира по баскетболу. В канун этого события в стране растет интерес к дисциплине, проводятся международные турниры и усилена подготовка молодых.

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В этом выпуске программы Qatar 365 мы рассматриваем баскетбольную сцену Катара. В пути к большой международной арене страна во многом опирается на молодежные команды. Подготовка спортивных талантов является одной из приоритетных задач Федерации баскетбола Катара.

Мы встретились с молодыми перспективными игроками, которые прилагают все усилия, чтобы получить шанс представить свою страну на Чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Катаре.

Пока же игроки юношеской сборнойготовятся к чемпионату Азии. Для большинства это первый международный турнир. Но только не для капитана Мохамеда Массамбы Ндао, который уже участвовал в предыдущем чемпионате. Он хорошо знает что такое давление и стресс.

Тренер ребят Ставрос Микониатис стремится создать молодую и конкурентоспособную команду. "Это юные спортсмены, - говорит Микониатис, - и они впервые играют на таком уровне. У нас есть программа, направленная на развитие нового поколения игроков для юношеской и взрослой сборной. Для нас это возможность роста, ребята могут набраться опыта для будущих соревнований".

Плеймейкер команды, 15-летний Абдулла Ясин Муса, также участвует в соревнованиях во второй раз. Абдулла и капитан команды Мохамед - две восходящие звезды юношеского баскетбола Катара.

В команде нет недостатка в талантах. Игрокам по 16 лет и меньше, но многие из них уже играют с профессионалами в катарской лиге. Участие в международном соревновании позволит им пополнить и без того солидное резюме.

Частью этого опыта является умение справляться с поражениями, которые неизбежны при встрече с лучшими командами Азии, такими как Иран и Австралия. Это дополнительная задача для тренера и его помощников. "Это наша работа, - говорит Микониатис, - мы стараемся сделать так, чтобы им было комфортно, ведь в баскетболе управление эмоциями так же важно, как и управление мячом. Мы делаем все возможное, чтобы они играли на максимуме своих возможностей".

Все надеются принять участие в чемпионате мира 2027 года, который будет организован Катаром. Через четыре года Мохамед и Абдулла получат шанс представить свою страну перед родной публикой. "Чтобы быть лучшим, нужно постоянно выкладываться на 100 процентов, - говорит Мохамед, - Кубок мира - это самое важное соревнование, я упорно работаю над ним.

Чтобы понять, что значит представлять Катар с юных лет, кто может быть лучше человека, пережившего этот опыт? Мы встретились с защитником "Аль-Шамаль" Мохамедом "Мизо" Хассаном, чтобы узнать, что нужно сделать, чтобы достичь высочайшего уровня в профессиональном баскетболе, и каковы перспективы этого вида спорта в Катаре.

Я начал играть в четыре года, мой отец - тренер и бывший игрок, - рассказывает Хасан, - именно он научил меня играть и сделал меня тем, кто я есть. Именно с ним я начал играть в баскетбол. Моим примером для подражания был Коби Брайант. Коби Брайант был Майклом Джорданом моей эпохи. Я родился в 1991 году, и наблюдать за игрой Коби Брайанта с Алленом Айверсоном было в то время верхом совершенства".

Хасан дебютировал за сборную Катара в возрасте 15 лет. Насколько важно поддерживать молодых спортсменов для будущего баскетбола в Катаре? "Я считаю себя "средним ребенком" катарского баскетбола, потому что когда я начинал играть в 15 лет, я был самым младшим в команде, - говорит Хассан, - потом я играл с ребятами, которые ездили на чемпионат мира, стал капитаном сборной и самым старшим игроком в команде. Поэтому я всегда стараюсь поддерживать молодежь, потому что понимаю, как важна поддержка ветеранов и игроков старшего поколения".

До чемпионата мира в Катаре еще несколько лет, но страна уже принимала некоторые международные соревнования. Среди них турнир в Дохе, в котором приняли участие восемь команд из семи стран, и чемпионат арабских клубов по баскетболу, в котором участвуют команды из 14 стран.

Баскетбол - главная страсть Омара Аль-Зиани: он играет на позиции разыгрывающего в команде "Аль-Ахли", одной из 18 команд, участвующих в Арабском клубном чемпионате по баскетболу, который впервые принимал Катар. "Это приятно

Клубный чемпионат арабских стран по баскетболу проводится уже 35-й год, а международный турнир в Дохе - только второй. В турнире принимают участие клубы со всего Ближнего Востока и Северной Африки. В этом году филиппинский клуб "Мералко Болтс" участвовал впервые.

Несмотря на то, что Манила находится за 7000 километров, для филиппинского клуба это было все равно, что играть дома. Да, здесь много филиппинцев, - говорит Клифф Ходж, игрок клуба "Мералко Болтс", - когда мы играем здесь, собирается много народу, приятно играть перед ними".