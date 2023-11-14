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Польша: шаг в сторону легализации абортов

Парламент Польши
Парламент Польши Авторское право Czarek Sokolowski/AP Photo
By Euronews
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В Польше одна из партий имеющей большинство в парламенте коалиции предложила законопроект, который может сделать аборты легальными.

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Одна из партий получившей большинство в парламенте Польши коалиции внесла на рассмотрение депутатов два законопроекта, которые могут положить начало легализации абортов.

"Новые левые" предложили разрешать женщинам прерывать беременность до 12-й недели срока. Другой законопроект предусматривает отмену уголовной ответственности за помощь в проведении аборта.

Легализация абортов в преимущественно католической Польше, где действуют одни из самых суровых законов на этот счет в ЕС, была предвыборным обещанием двух из трех партий левоцентристского блока во время недавней избирательной кампании.

В последние годы правления консерваторов в Польше доступ к абортам становился всё более ограниченным. Сейчас прерывать беременность разрешено лишь в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.

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