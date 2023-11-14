By Euronews

Более полутора тысяч человек погибли, около 3 тысяч — получили ранения, говорится в докладе Международного движения за запрещение противопехотных мин.

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Почти 5000 человек были убиты или ранены противопехотными минами в 2022-м году, говорится в новом отчете Международного движения за запрещение противопехотных мин. Около четверти из них — дети.

Согласно докладу, только в прошлом году от разрыва пехотных мин умер 1661 человек. Еще 3015 — получили ранения.

Оттавский договор или, как его еще называют, Конвенция о запрете противопехотных мин, был подписан уже более двух десятилетий назад, с тех пор к нему присоединились 164 государства. Последними, в 2017 году, это сделали Палестинская автономия и Шри-Ланка. Тем не менее этот тип вооружений до сих пор часто используется в боевых действиях.

Авторы отчета изучили ситуацию в 49 странах мира и пришли к выводу, что в 2022-м наибольшее число жертв противопехотных мин пришлось на Сирию (834) и Украину (608). Причем из-за полномасштабной войны с Россией на территории последней количество погибших и раненых по этой причине увеличилось в десять раз по сравнению с 2021 годом.

На третьем и четвертом местах антирейтинга располагаются Йемен и Мьянма. В обеих странах в прошлом году было зарегистрировано около 500 жертв.

Подписавшие Оттавский договор государства обязуются не только не использовать противопехотные мины при ведении военных действий, но и расчищать от них свою территорию. Почти 60% расчищенных в прошлом году земель пришлось на Камбоджу и Хорватию.

Самыми загрязненными на данный момент странами авторы доклада считают Афганистан, Боснию и Герцеговину, Камбоджу, Хорватию, Эфиопию, Ирак, Турцию и Украину. На каждую из них приходится более чем 100 квадратных километров территории, где остаются противопехотные мины.

Доклад Международного движения за запрещение противопехотных мин был опубликован в преддверии совещания стран-участниц Оттавского договора, которое пройдет с 20 по 24 ноября в Женеве.