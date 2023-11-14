By Euronews

Ранее о проблемах с поставками боеприпасов Украине писал Bloomberg. Глава украинского МИД подтвердил эту информацию, объяснив задержки "плачевным состояним оборонной промышленности" и "бюрократией" в Европе.

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Три человека погибли, еще 15 получили ранения в результате обстрела российской армией Херсонской области в понедельник, заявил глава региона Александр Прокудин. По его словам, среди пострадавших есть двухмесячная девочка.

В прошедшие выходные в Херсоне отпраздновали годовщину освобождения от оккупации, однако регулярные обстрелы области продолжаются. Уже почти год линия фронта в Херсонской области проходит по Днепру, но на прошлой неделе появились сообщения, что ВСУ удалось занять несколько плацдармов на левом, оккупированном берегу реки.

Между тем, согласно заявлению российского Минобороны, в ночь на вторник над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями были сбиты украинские беспилотники. Как пишет телеграм-канал Baza, под Брянском один из дронов упал на территории химзавода.

Тем временем в Брюсселе заканчивают обсуждение "последних деталей" 12-го пакета санкций в отношении России. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пакет впервые включит в себя запрет на импорт российских алмазов. Ранее против ограничений в этой сфере выступала Бельгия — ведущий импортер алмазов из России в ЕС, но сейчас она изменила позицию.

Обсуждение санкций проходит на фоне проблем с поставками Киеву обещанных боеприпасов. Утром во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что европейские союзники не смогут поставить миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года из-за "плачевного состояния оборонной промышленности" и "бюрократии". Ранее об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола", — сказал министр, добавив, что Евросоюзу следовало бы действовать "быстрее".