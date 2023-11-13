Акция солидарности с заложниками в Тель-Авиве

Нетаньяху заявил, что правительству известно многое о местонахождении похищенных.

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Активисты движений за права женщин провели в Тель-Авиве акцию солидарности с заложниками и призвали немедленно освободить всех похищенных боевиками ХАМАС.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительству известно многое о том, где находятся заложники, но не привел никаких подробностей. Он также подчеркнул, что любой договор с ХАМАС об освобождении людей станет результат военного давления.

Не менее 240 человек были вывезены из Израиля в Газу 7 октября. На данный момент освобождены только пять человек.