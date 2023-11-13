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Польша: спикером Сейма избран представитель оппозиции

Шимон Головня
Шимон Головня Авторское право WOJTEK RADWANSKI/AFP or licensors
By Euronews
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Новым спикером польского Сейма стал представитель оппозиции Шимон Головня. Это первая победа проевропейской коалиции, претендующей на право сформировать правительство.

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Представитель польской оппозиции Шимон Головня избран председателем Сейма - нижней палаты парламента. По результатам голосования Головня обошел Эльжбету Витек, кандидата от партии "Право и справедливость". Эта партия выиграла октярьские выборы, но не получила абсолютного большинства.

Избрание Гловни - первая победа проевропейской коалиции, претендующей на право сформировать правительство. 

Шимон Головня, спикер Сейма:"Поляки такой огромной явкой (на выборы) нам очень четко сказали: "Хватит того, что было!" Не только партия должна смениться, но и политика должна измениться. Политика начала деградировать с Сейма. Преступать к ее изменению надо тоже с Сейма".

Президент Анджей Дуда поручил сформировать правительство представителю партии "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому. Однако вряд ли он получит вотум доверия в Сейме, где большинство голосов у оппозиции. Тогда право создать кабинет перейдет к лидеру "Гражданской коалиции" Дональду Туску.

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