Афинский марафон: кениец Эдвин Кипту установил новый рекорд

42-километровую дистанцию со стартом в городе Марафон и финишем на стадионе "Панатинаикос", где прошли первые в истории Олимпийские игры, первым преодолел бегун из Кении Эдвин Кипту с рекордным временем. У женщин победительницей стала Сукена Атанан из Марокко.

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Юбилейный - 40-й по счёту - Афинский марафон прошёл в Греции.

У мужчин забег по одному из самых тяжёлых маршрутов в мире длиной 42 километра и 195 метров был отмечен рекордом.

Его установил победитель соревнования - кенийский спортсмен Эдвин Кипту.

Он финишировал на легендарном стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности, со временем 2 часа 10 минут и 34 секунды. Это на три секунды превосходит предыдущее достижение девятилетней давности.

Вторым стал соотечественник Кипту - Килимо Локитам, третьим - ещё один кениец Генри Тукор Китсана.

В женском забеге победила спортсменка из Марокко Сукена Атанан. Она пришла к финишу через 2 часа 31 минуту и 52 секунды после старта. "Серебро" - у Перес Джепчирчир из Кении, "бронза" - у гречанки Глории Привилегио.

В этом году в различных забегах в рамках Афинского марафона приняли участие больше 70 000 человек всех возрастов.