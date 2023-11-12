В Испании снова прошли протесты против амнистии для сепаратистов

By Euronews

Такой волны социальных протестов в Испании не было со времени вынесения приговора лидерам так называемого каталонского процесса. На улицы против закона об амнистии вышли тысячи людей.

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В Испании прошли массовые акции протеста против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии.

По итогам прошедших в июле выборов победа досталась Народной партии. Но она не получила абсолютного большинства, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера.

Получившие второе место социалисты заключили соглашение с партией "Вместе за Каталонию" об амнистии и поддержке при создании коалиции. Это решение позволит Педро Санчесу остаться на посту премьера еще на один срок.

Хайме Веласкес, Euronews:"Испания не переживала подобной волны социальных протестов со времени вынесения приговора лидерам так называемого каталонского процесса в 2019 году. Тогда помилования и начало диалога утихомирили страсти в Каталонии.

Но здесь, для участников этого протеста, новый закон об амнистии, касающийся выступающих за независимость сторонников Педро Санчеса, и возвращения в Испанию без суда Карлеса Пучдемона, выходит за рамки правового государства.

За несколько дней до инвеституры Педро Санчеса оппозиция уже готовится к длительной борьбе как в судах, так и на улицах".