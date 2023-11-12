Российская армия ударила по Киеву баллистической ракетой — ВСУ

By Euronews

Украинские власти сообщили о последствиях первого за последние два месяца удара по Киеву. Российская армия запустила по столице Украины баллистическую ракету.

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Девятнадцать жилых домов и одно частное предприятие были повреждены в субботу в результате первой за последние два месяца атаки российской армии на Киев, заявили власти региона. Кроме дронов-камикадзе российские войска запустили по украинской столице баллистическую ракету, которая была сбита на подлете к городу, заявили в ВСУ.

Тем временем в Херсоне 11 ноября отметили годовщину освобождения от оккупации. Жителей города поздравил президент Украины Владимир Зеленский и назвал Херсон "городом-героем, городом-символом и городом-надеждой". Его обстрелы продолжаются: в субботу одна из ракет попала в многоквартирный дом, мужчина погиб, две женщины получили ранения.

Между тем на польско-украинской границе уже неделю идет забастовка польских водителей грузовиков: они протестуют против, по их мнению, нечестной конкуренции со стороны украинцев, для которых Евросоюз упростил таможенные правила. В пробке застряли около 20 тысяч автомобилей. Один из украинских водителей умер в своем грузовике на парковке — по предварительной информации, по естественным причинам.