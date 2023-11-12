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Генеральная уборка: Будапешт готовится к юбилею

Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия Авторское право Denes Erdos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Коммунальные службы венгерской столицы работают не покладая рук. Будапешт отмечает 150-летие с момента объединения трех его исторических частей: Буды, Пешта и Обуды.

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Через несколько дней столица Венгрии Будапешт отметит 150-летие с момента объединения трех его исторических частей: Буды, Пешта и Обуды. В эти дни сотрудники коммунальных служб приводят Будапешт в порядок. Мэр города призывает его жителей поддерживать чистоту улиц не только в праздничные дни.

Гергей Карачонь, мэр Будапешта:"По случаю дня рождения Будапешта мы убираем город. Но не только для того, чтобы он был чистым в этот день. Он должен быть чистым всегда. Чистота – общее дело. Мы хотим привлечь внимание различных общественных организаций и жителей к тому, что все мы  несем ответственность за постоянное поддержание чистоты в городе".

Празднование юбилея начнется в пятницу 17 ноября и продлится в течение трех дней. Для жителей и гостей Будапешта подготовлено множество интересных программ и мероприятий. Специальное выступление готовит Будапештский фестивальный оркестр.

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