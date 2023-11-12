Партия европейских социалистов собралась на съезд в Малаге

By Euronews

Участники встречи обсудили войну на Ближнем Востоке и переизбрали лидером движения экс-премьера Швеции Стефана Лёвена.

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В испанской Малаге завершился съезд Партии европейских социалистов — на фоне не совсем благоприятной для социал-демократов ситуации в ЕС.

Партия переизбрала своим лидером экс-премьера Швеции Стефана Лёвена, а значит именно он поведет социалистов на выборы в Европарламент в июне следующего года. Список кандидатов в депутаты пока не опубликован.

Одной из главных тем для обсуждения на съезде стала война на Ближнем Востоке. Тем не менее взгляды участников мероприятия на события в Газе разошлись: канцлер Германии Олаф Шольц выступил за временные гуманитарные паузы, в то время как премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости полного прекращения огня.

"Мы осуждаем терроризм ХАМАС. Мы требуем возвращения заложников без каких-либо условий. Мы просим о гуманитарном прекращении огня. И мы знаем, что окончательное решение будет найдено после признания палестинского государства и сосуществования двух государств — Израиля и Палестины — в мире и безопасности", — заявил Педро Санчес.

В состав Партии европейских социалистов вошел один новый полноправный член — "Демократическая коалиция" из Венгрии и четыре наблюдателя: "Движение за самоопределение" из Косова, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада) и Партия свободы и справедливости из Сербии.