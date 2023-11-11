By Euronews

Лидеры арабских стран и президент Ирана встретились в субботу в Эр-Рияде на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Цель экстренного совместного заседания - подчеркнуть настоятельную необходимость прекратить войну между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

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Лидеры арабских стран и президент Ирана встретились в субботу в Эр-Рияде на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Цель экстренного совместного заседания - подчеркнуть настоятельную необходимость прекратить войну между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. Все участники саммита опасаются, что конфликт может охватить регион.

Саудовская Аравия "возлагает на (израильские) оккупационные власти ответственность за преступления, совершенные против палестинского народа", - заявил наследный принц Мохаммед бен Салман, открывая саммит.

Мы уверены, что единственный способ гарантировать безопасность, мир и стабильность в регионе - это положить конец оккупации, осаде и колонизации Мохаммед бен Салман наследный принц Саудовской Аравии

В своей речи на церемонии открытия президент Ирана призвал мусульманские страны назвать израильскую армию "террористической организацией" в связи с её вооруженной операцией в секторе Газа. а также "вооружить палестинцев", если "нападения" в газе "продолжатся" (Палестинское движение ХАМАС признано "террористическим" Израилем, Евросоюзом и США - прим.ред.)

Это первый визит главы Исламской республики в Саудовскую Аравию после неожиданного объявления в марте о восстановлении дипломатических отношений между двумя тяжеловесами Ближнего Востока после семилетнего перерыва. Ибрахим Раиси встретился с саудовским принцем, что стало первым контактом с тех пор, как в марте были восстановлены дипломатические отношения между двумя странами при посредничестве Китая.

Региональные разногласия

Согласно дипломатическим источникам, ряд стран, в том числе Алжир и Ливан, предложили разорвать экономические и дипломатические связи с Израилем и прекратить поставки нефти этой стране и ее союзникам. Однако три страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые нормализовали свои отношения с Израилем в 2020 году, отклонили предложение.

Международные гуманитарные организации удвоили призывы к прекращению огня в Газе, где остро не хватает питьевой воды и медикаментов. Исламский джихад, союзник ХАМАСа в Газе, однако, голосом Мохаммеда Аль-Хинди, заместителя его генерального секретаря, заявил, что "ничего" не ожидает от этого саммита.

Израиль и его главный союзник, Соединенные Штаты, до сих пор отвергали требования о прекращении огня.

"Позорно, что западные страны, которые всегда говорят о правах и свободах человека, хранят молчание перед лицом продолжающихся массовых убийств в Палестине", - заявил со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Палестинской национальной администрации выступает на саммите в Эр-Рияде, 11 ноября 2023 г. -/AFP

Президент Палестины Махмуд Аббас, со своей стороны, подчеркнул, что Вашингтон обладает "наибольшим влиянием на Израиль" и "несет (соответственно) ответственность за отсутствие политического решения" конфликта.

Президент Сирии Башар Асад считал, что отсутствие карательных мер в отношении Израиля сделает саммит "бессмысленным", и выступил за то, чтобы не начинать политический процесс с Израилем до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в Газе.

Необходимы "меры убеждения, чтобы остановить военные преступления", заявил со своей стороны эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, страна которого участвует в усилиях по освобождению израильских и иностранных заложников, удерживаемых в Газе. Среди участников саммита президенты Индонезии Джоко Видодо и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По данным израильских властей, в день нападения ХАМАС с израильской стороны было убито около 1200 человек, в основном мирных жителей. Согласно тем же источникам, 239 человек были похищены и вывезены в сектор Газа.

С тех пор Израиль неустанно бомбит палестинскую территорию, контролируемую ХАМАС. По данным Министерства здравоохранения правительства ХАМАСа, там было убито более 11 000 человек, в том числе не менее 4500 детей.

Израиль заявляет, что хочет уничтожить ХАМАС, и возлагает на группировку ответственность за большое количество погибших, обвиняя ее в использовании мирных жителей в качестве живого щита, что исламистское движение отрицает.