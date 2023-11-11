До 300 тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием прекратить огонь в Газе. Молчаливый и самый многолюдный за месяц марш прошёл под усиленным наблюдением полиции. В Брюсселе более 20 тысяч человек присоединились к демонстрации в поддержку палестинского народа. В Париже их было несколько тысяч
До 300 тысяч человек вышли в субботу на улицы Лондона с требованием прекратить огонь в Газе. Молчаливый и самый многолюдный за месяц марш прошёл под усиленным наблюдением полиции, поскольку стражи правопорядка опасались столкновений с теми, кто выступает против. В ходе предыдущих маршей "За Палестину", организованных с 7 октября, полиция задержала почти 200 человек.
Британское правительство сочло марш "неуважительным", поскольку он проходит в день, когда празднуют заключение перемирия в Первой мировой войне. Ряд членов кабинета оказали давление на полицию с целью запретить его, но Скотленд-Ярд отказался. Премьер Риши Сунак предупредил, что возложит на начальника полиции Марка Роули "ответственность" за возможные беспорядки.
По сообщениям британских СМИ, в столицу приехал среди прочих Томми Робинсон, основатель крайне правой Английской Лиги обороны. Рано утром произошли стычки между полицией и активистами, которые размахивали флагом Англии (красный Георгиевский крест на белом фоне) и "Юнион Джек", пытаясь приблизиться к Уайтхоллу, где находится мемориал в честь погибших зарубежом британских солдат Кенотаф.
Во второй половине дня полиция сообщила в X (бывшем Твиттере), что арестовала 82 из этих демонстрантов, "чтобы предотвратить провокации", когда те "пытались присоединиться к пропалестинскому маршу".
В Брюсселе десятки тысяч человек присоединились к демонстрации в поддержку палестинского народа. Многие несли плакаты "Немедленно прекратите огонь!"
В мирной демонстрации, которая прошла недалеко от учреждений Евросоюза, приняли участие многочисленные семьи с детьми. Манифестанты обвиняют ЕС в том, что он лишь наблюдает и недостаточно делает для достижения мира.
Полиция оценила количество участников акции в 21 000 человек, организаторы заявляли о том, что их было вдвое больше. Брюссельская полиция об инцидентах не сообщала.
В то же время во Франции, где проживает одна из крупнейших мусульманских общин в Европе, на улицы столицы вышли несколько тысяч демонстрантов. Еще несколько сотен человек собрались в Тулузе, Марселе, Ренне, Бордо.
"Остановить бойню в Газе! Франция должна потребовать немедленного прекращения огня" - было написано на транспарантах. Парижская демонстрация отправилась с площади Республики. Среди её участников фигурировали представители партий и объединениё левого и крайне левого толка: Непокорённая Франция, Новая антикапиталистисекая партия, "зелёные", движение Attac.