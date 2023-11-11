By Euronews

До 300 тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием прекратить огонь в Газе. Молчаливый и самый многолюдный за месяц марш прошёл под усиленным наблюдением полиции. В Брюсселе более 20 тысяч человек присоединились к демонстрации в поддержку палестинского народа. В Париже их было несколько тысяч

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До 300 тысяч человек вышли в субботу на улицы Лондона с требованием прекратить огонь в Газе. Молчаливый и самый многолюдный за месяц марш прошёл под усиленным наблюдением полиции, поскольку стражи правопорядка опасались столкновений с теми, кто выступает против. В ходе предыдущих маршей "За Палестину", организованных с 7 октября, полиция задержала почти 200 человек.

Британское правительство сочло марш "неуважительным", поскольку он проходит в день, когда празднуют заключение перемирия в Первой мировой войне. Ряд членов кабинета оказали давление на полицию с целью запретить его, но Скотленд-Ярд отказался. Премьер Риши Сунак предупредил, что возложит на начальника полиции Марка Роули "ответственность" за возможные беспорядки.

Сотрудник полиции разделяет участников "Марша за Палестину" и крайне правых в центре Лондона, 11 ноября 2023 г. JUSTIN TALLIS/AFP or licensors

По сообщениям британских СМИ, в столицу приехал среди прочих Томми Робинсон, основатель крайне правой Английской Лиги обороны. Рано утром произошли стычки между полицией и активистами, которые размахивали флагом Англии (красный Георгиевский крест на белом фоне) и "Юнион Джек", пытаясь приблизиться к Уайтхоллу, где находится мемориал в честь погибших зарубежом британских солдат Кенотаф.

Во второй половине дня полиция сообщила в X (бывшем Твиттере), что арестовала 82 из этих демонстрантов, "чтобы предотвратить провокации", когда те "пытались присоединиться к пропалестинскому маршу".

В Брюсселе десятки тысяч человек присоединились к демонстрации в поддержку палестинского народа. Многие несли плакаты "Немедленно прекратите огонь!"

В мирной демонстрации, которая прошла недалеко от учреждений Евросоюза, приняли участие многочисленные семьи с детьми. Манифестанты обвиняют ЕС в том, что он лишь наблюдает и недостаточно делает для достижения мира.

Продемонстрировать поддержку всем жителям Газы, которые находятся под градом бомб, потребовать немедленного прекращения огня и, наконец, соблюдения международных законов обеими сторонами. Колонизация, оккупация должны прекратиться, палестинцы должны жить свободно! Алексис Десваеф юрист и правозащитник

Полиция оценила количество участников акции в 21 000 человек, организаторы заявляли о том, что их было вдвое больше. Брюссельская полиция об инцидентах не сообщала.

В то же время во Франции, где проживает одна из крупнейших мусульманских общин в Европе, на улицы столицы вышли несколько тысяч демонстрантов. Еще несколько сотен человек собрались в Тулузе, Марселе, Ренне, Бордо.

Манифестантка с плакатом "В Газе - под наше молчание - убивают человечность" на парижской акции в поддержку Палестины, 11 ноября 2023 г. SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP or licensors

"Остановить бойню в Газе! Франция должна потребовать немедленного прекращения огня" - было написано на транспарантах. Парижская демонстрация отправилась с площади Республики. Среди её участников фигурировали представители партий и объединениё левого и крайне левого толка: Непокорённая Франция, Новая антикапиталистисекая партия, "зелёные", движение Attac.