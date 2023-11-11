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Нидерландский Амерсфорт признан "Европейским городом года"

Амерсфорт
Амерсфорт Авторское право Screen grab from EBU
By Euronews
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Жюри из Академии урбанизма в Лондоне высоко оценило ограничения на использование автомобилей и доступное жилье.

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Нидерландский город Амерсфорт признан "Европейским городом года" по версии Академии урбанизма в Лондоне. В Амерсфорте живут примерно 157 тысяч человек, он получил статус города еще в 1259 году.

Жюри высоко оценило качество жизни в расположенном неподалеку от Утрехта Амерсфорте, а также прогрессивное городское планирование и инновации, сохранившие его характер и наследие. Среди них — ограничения на использование автомобилей и доступное и качественное жилье.

"Для создания города требуется труд многих поколений. За 50 лет Амерсфорт сильно вырос и модернизировался, но история и люди всегда оставались главными", — заявил мэр города Лукас Болсуис на церемонии награждении.

За статус "Европейского города года" в 2023-м боролись испанская Эстепона и английский Эксетер.

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