Испания: оппозиция в ярости от соглашения об амнистии

By Euronews

Новые беспорядки вспыхнули в Испании после заключения соглашения между Социалистической партией и каталонскими сепаратистами

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Новые массовые акции протеста и столкновения прокатились по городам Испании. После объявления о заключении соглашения между социалистами и каталонскими сепаратистами у штаб-квартиры Испанской социалистической партии в Мадриде вспыхнули беспорядки.

Соглашение предусматривает амнистию лиц, привлеченных к уголовной ответственности за причастность к попытке отделения Каталонии от Испании в 2017 году.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии: "Эти позорные соглашения не решают никаких проблем, а скорее усугубляют их. Мы все говорим, что это шантаж".

Сантьяго Абаскаль, лидер партии Vox: "Сегодня, безусловно, был осуществлен переворот против нации, против демократии и против закона, и, таким образом, начинается черный период в истории Испании".

Детали соглашения полностью не известны, и эта неопределенность - еще один повод для критики исполняющего обязанности главы правительства Педро Санчеса, которого обвиняют в том, что он игнорирует закон, чтобы остаться у власти.

Официально коалиция должна быть утверждена до 27 ноября. Если этого не произойдет, новые выборы будут назначены на середину января.