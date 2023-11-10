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В США провели первую в мире пересадку целого глаза

Аарон Джеймс до операции по пересадке целого глаза
Аарон Джеймс до операции по пересадке целого глаза Авторское право AP/Family Photo
By Euronews
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Американские медики говорят, что провели первую в мире успешную трансплантацию целого глаза, но пока неизвестно, сможет ли пациент им видеть

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В США медики впервые в мире выполнили пересадку целого глаза пациенту. Им стал 46-летний бывший военный из Арканзаса Аарон Джеймс, который перенес поражение электрическим током высокого напряжения. В результате инцидента у него оказались повреждена левая сторона лица, включая глаз, а также нос и рот.

Операцию, которая длилась 21 час, проводили более 140 хирургов, медсестер и медработников.

Как отмечается в пресс-релизе Медицинского центра Лагона, пересаженный глаз продемонстрировал "замечательные признаки здоровья", но пока неизвестно, сможет ли пациент им видеть.

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