Коалиционное соглашение польской оппозиции

По итогам выборов польская оппозиция заручилась большинством и объединилась для создания будущей коалиции. Наблюдатели ожидают, что попытка правящей партии сформировать правительство будет провальной.

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Лидеры польских оппозиционных партий, которые вместе набрали наибольшее количество голосов на состоявшихся выборах, подписали коалиционное соглашение с обещанием восстановить правовой порядок в стране и укрепить ее международное положение и безопасность в свете российской военной агрессии против Украины.

Оппозиционные альянсы выдвинули кандидатуру Дональда Туска на пост следующего премьер-министра. Бывший глава польского правительства и экс-председатель Евросовета Дональд Туск сегодня возглавляет крупнейшую из оппозиционных партий — центристскую и проевропейскую группу "Гражданская платформа". Соглашение подписали также "Третий путь" и "Новые левые".

По итогам выборов правящая партия "Право и справедливость" во главе с Матеушем Моравецким получила наибольшее количество голосов, но не парламентское большинство. У нее будет первый шанс сформировать правительство, что, по мнению наблюдателей, обречено на провал.

"Право и справедливость" получила 194 места в 460-местной нижней палате парламента, в то время как партии, подписавшие коалиционное соглашение, заручились комфортным большинством в 248 мест. У "Права и справедливости" нет потенциального партнера по коалиции, даже в ультраправой "Конфедерации".

Вновь избранный законодательный орган — нижняя палата, Сейм и Сенат — соберется впервые в предстоящий понедельник.

Согласно конституции, у Моравецкого будет две недели, чтобы представить кабинет президенту Анджею Дуде, а затем еще две, чтобы представить его Сейму, произнести политическую речь и получить вотум доверия. Если он потерпит неудачу, как ожидается, у Сейма будет шанс выдвинуть Туска своим кандидатом.