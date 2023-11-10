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Новый остров на юге Японии

Новый остров на юге Японии
Новый остров на юге Японии Авторское право Kyodo News via AP
By Ирина Шелудкова
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Если извержения подводного вулкана продолжится, то остров увеличится в размерах.

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После извержения подводного вулкана у берегов Японии появился новый остров.

Серия извержений началась в октябре вблизи острова Ивото, который также имеет вулканическое происхождение. 

Новый массив суши диаметром 100 метров и высотой 20 метров над уровнем моря может увеличиться в размерах, если вулканическая активность продолжится, либо будет разрушен волнами.

Япония состоит из более чем 14 тысяч островов. В начале года с помощью новых технологий удалось установить, что в стране насчитывается в два раза больше островов, чем было известно ранее.

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