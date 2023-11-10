Жизнь учителя в секторе Газа

Учителя Газы живут круглосуточно в школах, где раньше преподавали и пытаются продолжить работу. Не менее 130 из них погибли

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Сектор Газа превратился в настоящий ад для учителей. После нападения ХАМАС 7 октября и немедленного военного контрнаступления Израиля школы стали приютом для беженцев. По данным федерации профсоюзов Education International, за это время погибло не менее 130 учителей.

Вместе с семьёй, учениками и друзьями Умм Усама Табш уже больше месяца живет прямо в школе, где она работала и где до сих пор пытается работать.

"Я словно живу в кошмарном сне, - говорит учительница, - словно это со мной происходит не в реальности. И вот я живу в школе, в классе, куда я так любила приходить каждое утро, чтобы учить своих учеников и хорошо проводить с ними время".

В настоящее время в секторе Газа лишены доступа к образованию 625 тысяч школьников и студентов.

"Мы с братьями готовились идти в школу, когда началась война и стали падать бомбы и ракеты. Вместо того, чтобы идти в школу учиться, мы прибежали сюда жить, я и вся моя семья".

"Я нахожусь здесь круглосуточно уже 31 день, - говорит Умм Усаба Табш. - Я живу здесь не только потому, что это приют для перемещенных лиц из Газы, но и потому, что я потеряла многих своих учеников. Я учила их, но они были убиты в ходе израильских атак".

Ежедневнно Министерство здравоохранения Газы обновляет число жертв . По его данным, с начала израильских ударов в секторе погибло более 4400 детей. На израильской стороне также погибло много детей, и, по данным властей, среди захваченных ХАМАС 240 заложников есть дети и даже младенцы.