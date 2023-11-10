EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Наводнения во Франции: реки выходят из берегов

Наводнение в городе Монкравель на севере Франции
Наводнение в городе Монкравель на севере Франции Авторское право ANTHONY BRZESKI/AFP or licensors
By Ирина Шелудкова
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В департаменте Па-де-Кале закрыты более 200 школ.

РЕКЛАМА

На северо-западе Франции подсчитывают ущерб и готовятся к дальнейшим наводнениям, поскольку в ближайшие дни в регионе вновь прогнозируются сильные дожди.

В департаменте Па-де-Кале действует красный - самый высокой - уровень тревоги. Закрыты более 200 учебных заведений. 

Ночью от непогоды пострадали также департаменты Морская Сена и Сомма. 

В Нормандии и Па-де-Кале некоторые города остаются затопленными после предыдущих ливней, вызванных ураганом Киаран. 

Аварийные бригады пытаются укрепить берега рек, чтобы предотвратить их разлив.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Франция объявила войну издевательствам в школах

Гуманитарная помощь для сектора Газа: конференция в Париже

Зимние Игры — в Ницце? Франция подала заявку на проведение Олимпиады-2030

Франция Наводнения непогода