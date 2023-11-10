Наводнения во Франции: реки выходят из берегов

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В департаменте Па-де-Кале закрыты более 200 школ.
На северо-западе Франции подсчитывают ущерб и готовятся к дальнейшим наводнениям, поскольку в ближайшие дни в регионе вновь прогнозируются сильные дожди.
В департаменте Па-де-Кале действует красный - самый высокой - уровень тревоги. Закрыты более 200 учебных заведений.
Ночью от непогоды пострадали также департаменты Морская Сена и Сомма.
В Нормандии и Па-де-Кале некоторые города остаются затопленными после предыдущих ливней, вызванных ураганом Киаран.
Аварийные бригады пытаются укрепить берега рек, чтобы предотвратить их разлив.