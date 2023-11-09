Покушение на ветерана испанской политики

By Euronews

Алехандро Видаль-Куадрас был доставлен в больницу в Мадриде после того, как его ранили на одной из столичных улиц, сообщили в полиции. Он был ранен в лицо на одной из центральных улиц города около 13:30 по местному времени и находился в сознании по прибытии в больницу.

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Видаль-Куадрас, 78 лет, был долгое время членом консервативной Народной партии Испании, ее региональным лидером в Каталонии и депутатом Европарламента до того, как отделился от нее и помог основать ультраправую партию Vox. Он покинул Vox вскоре после неудачной попытки получить место депутата Европарламента в 2014 году.

Полиция проводит расследование по факту стрельбы.

Президент Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что, по его мнению, жизни Видаля-Куадраса ничего не угрожает.

"Слава богу, похоже, что Алехандро Видаль-Куадрас вне опасности", - сказал Абаскаль.

Председатель Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо выразил сожаление по поводу стрельбы и пожелал Видалю выздоровления.

Полиция пока не высказывается о причинах произошедшего, но покушение произошло на фоне массовых протестов правых и крайне-правых партий против проекта амнистии каталонских сепаратистов.

В попытке заручиться голосами каталонских партий для формирования правительственной коалиции, лидер социалистов Педро Санчес заявил о намерении прекратить судебное преследование за сепаратизм политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии в 2017 г.